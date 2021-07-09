RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Миротворці ООН в Малі підірвалися на міні: поранено кілька людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Малі автомобіль миротворців ООН підірвався на міні біля селища Діалло в регіоні Мопті. За попередніми даними, поранення отримали 7 осіб, троє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію ООН в Малі (МИНУСМА).

Зазначається, що вибух стався під час патрулювання миротворцями ООН району Мопті. Міна спрацювала, коли автомобіль з "блакитними касками" проїжджав по дорозі біля селища Діалло.

Постраждали щонайменше сім миротворців. За даними місцевих ЗМІ, троє військовослужбовців отримали серйозні поранення.

У повідомленнях не вказується, в контингент якої країни входять поранені миротворці.

Нагадаємо, 25 червня в результаті нападу бойовиків на північному сході Малі поранення отримали 15 миротворців ООН.

Зазначимо, 21 червня в Малі нападу з використанням замінованого автомобіля зазнали французькі військові.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНмиротворцыМалиТеракт