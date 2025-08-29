Миротворці ООН залишать Ліван: визначено кінцеві строки

Відповідне рішення ухвалили 15 членів Ради 28 серпня після компромісних переговорів між Францією та США.

Так, місія UNIFIL діятиме до 31 грудня 2026 року. Після цієї дати миротворці протягом року розпочнуть поступове та безпечне скорочення присутності у тісній координації з урядом Лівану.

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що це останнє продовження мандата, яке підтримають США. Вона зазначила, що безпекова ситуація в Лівані змінилася, і настав час для уряду країни взяти на себе більшу відповідальність.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам позитивно оцінив рішення, підкресливши його значення для поширення державного контролю на всю територію країни та виведення ізраїльських військ з окупованих земель.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон розкритикував місію, заявивши, що вона не змогла завадити "Хезболлі" зміцнити позиції на півдні Лівану.

Мандат UNIFIL було розширено у 2006 році після війни між Ізраїлем і "Хезболлою". Завданням миротворців було сприяти стабілізації південного Лівану. Однак фактично цей регіон залишився під впливом "Хезболли", що викликало постійні конфлікти з миротворцями.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року США виступили посередником у перемир’ї між Ліваном та Ізраїлем, яке стало можливим після більш ніж року бойових дій на тлі війни в Газі. Вашингтон просуває план роззброєння "Хезболли" та створення на півдні Лівану економічної зони розвитку за підтримки країн Перської затоки, щоб послабити залежність угруповання від іранського фінансування.