RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Миротворцы ООН покинут Ливан: определены конечные сроки

Фото: миротворцы ООН (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал решение о завершении миротворческой миссии UNIFIL в Ливане до конца 2026 года с последующим выводом персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее решение приняли 15 членов Совета 28 августа после компромиссных переговоров между Францией и США.

Так, миссия UNIFIL будет действовать до 31 декабря 2026 года. После этой даты миротворцы в течение года начнут постепенное и безопасное сокращение присутствия в тесной координации с правительством Ливана.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей подчеркнула, что это последнее продление мандата, которое поддержат США. Она отметила, что ситуация с безопасностью в Ливане изменилась, и пришло время для правительства страны взять на себя большую ответственность.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам положительно оценил решение, подчеркнув его значение для распространения государственного контроля на всю территорию страны и вывода израильских войск с оккупированных земель.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон раскритиковал миссию, заявив, что она не смогла помешать "Хезболле" укрепить позиции на юге Ливана.

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после войны между Израилем и "Хезболлой". Задачей миротворцев было способствовать стабилизации южного Ливана. Однако фактически этот регион остался под влиянием "Хезболлы", что вызвало постоянные конфликты с миротворцами.

Напомним, в ноябре 2024 года США выступили посредником в перемирии между Ливаном и Израилем, которое стало возможным после более чем года боевых действий на фоне войны в Газе. Вашингтон продвигает план разоружения "Хезболлы" и создания на юге Ливана экономической зоны развития при поддержке стран Персидского залива, чтобы ослабить зависимость группировки от иранского финансирования.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН