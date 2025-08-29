Миротворцы ООН покинут Ливан: определены конечные сроки

Соответствующее решение приняли 15 членов Совета 28 августа после компромиссных переговоров между Францией и США.

Так, миссия UNIFIL будет действовать до 31 декабря 2026 года. После этой даты миротворцы в течение года начнут постепенное и безопасное сокращение присутствия в тесной координации с правительством Ливана.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей подчеркнула, что это последнее продление мандата, которое поддержат США. Она отметила, что ситуация с безопасностью в Ливане изменилась, и пришло время для правительства страны взять на себя большую ответственность.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам положительно оценил решение, подчеркнув его значение для распространения государственного контроля на всю территорию страны и вывода израильских войск с оккупированных земель.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон раскритиковал миссию, заявив, что она не смогла помешать "Хезболле" укрепить позиции на юге Ливана.

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после войны между Израилем и "Хезболлой". Задачей миротворцев было способствовать стабилизации южного Ливана. Однако фактически этот регион остался под влиянием "Хезболлы", что вызвало постоянные конфликты с миротворцами.

Напомним, в ноябре 2024 года США выступили посредником в перемирии между Ливаном и Израилем, которое стало возможным после более чем года боевых действий на фоне войны в Газе. Вашингтон продвигает план разоружения "Хезболлы" и создания на юге Ливана экономической зоны развития при поддержке стран Персидского залива, чтобы ослабить зависимость группировки от иранского финансирования.