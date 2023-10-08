Миротворці ООН посилили патрулювання вздовж лівано-ізраїльського кордону

"Миротворці посилили патрулювання у всій зоні відповідальності з огляду на загрозу ракетних обстрілів", - зазначив Тененті.

За його словами, командування сил із самого початку вчорашніх подій у Газі перебуває у постійному контакті з ліванськими та ізраїльськими військовими, щоб забезпечити ефективну координацію та уникнути "непорозумінь".

"Наша основна мета - підтримувати стабільність вздовж усієї лінії кордону в Південному Лівані та уникати будь-якої ескалації, яка може мати серйозні наслідки для мирного населення", - наголосив він.

Що відбувається в Ізраїлі

Вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України . Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа . На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.