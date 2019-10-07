Миротворець ООН загинув у Малі

Фото: ООН (United Nations)

Миротворець натрапив на невідомий вибуховий пристрій

Від вибуху невідомого саморобного пристрою загинув учасник Багатопрофільної комплексної місії Організації Об'єднаних Націй по стабілізації в Малі. Як передає РБК-Україна, про це йдеться на сайті ООН.

Загиблий миротворець був родом з Чаду. Ще троє людей отримали серйозні поранення. Співчуття рідним загиблого і потерпілих висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Також за даними ООН, в іншому окремому інциденті раніше невідомі особи напали на тимчасову оперативну базу місії в Бандиагаре, регіон Мопті. Один миротворець з Того був серйозно поранений.



"Генеральний секретар закликає малійську владуу, а також збройні групи, що підписали мирну угоду, докласти всіх зусиль для виявлення осіб, які вчинили ці напади, з тим щоб вони могли бути швидко притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Центральноафриканській Республіці зазнав аварії вертоліт миротворчий місії ООН, в результаті чого загинули три людини.