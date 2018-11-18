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В миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент, - Геращенко

Новости » Общество    18.11.2018 - 20:35
В миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко призвала ПА НАТО поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко призвала Парламентскую ассамблею НАТО поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, а также участие в ней женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Геращенко приняла участие в дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность" в рамках ПА НАТО.

"Пользуясь присутствием большого количества делегации, рассказала об участии украинок в мирных процессах, о роли женщин-военных и гражданских для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала она, добавив, что украинские женщины платят самую высокую и самую страшную цену за российскую агрессию.

Также она отметила, что Украине не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека на Донбассе.

"Более 1,5 тыс. вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей... Рассказала о юных медсестрах и женщинах-военных, убитых русскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе за проукраинскую позицию. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым, остаются закрытыми для мониторинговых миссий, мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе, сексуальные преступления", - написала Геращенко.

Кроме того, Геращенко призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе. Политик рассказала, что во время дискуссии, стороны обменялись мнениями по активизации роли женщин в миротворческих процессах.

Напомним, ранее сообщалось, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе для имплементации минских соглашений. 

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