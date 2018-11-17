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США выступают за размещение миссии ООН на Донбассе

Новости » Политика    17.11.2018 - 11:57
США выступают за размещение миссии ООН на Донбассе
Фото: Павел Климкин и Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

В США уверены, что миротворцы помогут реализовать минские соглашения

Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе для имплементации минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США, опубликованное на сайте посольства Украины.

Сообщается, что на заседании Комиссии стороны отметили, что размещение полноценных сил международной безопасности под мандатом ООН на оккупированном Донбассе, включая границу с Россией, создаст необходимые условия для полной имплементации минских договоренностей.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего усиления способности Украины противостоять российской агрессии, а также подчеркнули необходимость восстановления контроля Украины над Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США сообщалось, что США рассчитывают на вступление Украины в НАТО.

США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне, - Климкин
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассмиротворцы
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