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У миротворчій місії на Донбасі жінки повинні становити значний відсоток, - Геращенко

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 20:35
У миротворчій місії на Донбасі жінки повинні становити значний відсоток, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко закликала ПА НАТО підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі

Перший віце-спікер Верховної ради, представник України в Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко закликала Парламентську асамблею НАТО підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі, а також участь у ній жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко Facebook.

Геращенко взяла участь у дискусії "Жінки. Світ. Безпека" в рамках ПА НАТО.

"Користуючись присутністю великої кількості делегації, розповіла про участь українок в мирних процеси, про роль жінок-військових і цивільних для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - сказала вона, додавши, що українські жінки платять найвищу і найстрашнішу ціну за російську агресію.

Також вона зазначила, що Україні не можемо повною мірою фіксувати всі порушення прав людини на Донбасі.

"Понад 1,5 тис. вдів, більше 2250 мам, які втратили синів... Розповіла про юних медсестер і жінок-військових, убитих росіянами найманцями, про жінок, які залишаються заручниками на окупованому Донбасі за проукраїнську позицію. Підкреслила, що Донбас та особливо Крим, залишаються закритими для моніторингових місій, ми не можемо повною мірою фіксувати всі порушення прав людини там, в тому числі, сексуальні злочини", - написала Геращенко.

Крім того, Геращенко закликала підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі. Політик розповіла, що під час дискусії, сторони обмінялися думками щодо активізації ролі жінок в миротворчих процесах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі для імплементації мінських угод.

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Новини України Ірина Геращенко
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