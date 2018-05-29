Миротворча місія ООН має розпочати роботу вже цього року, - Порошенко

Президент зазначив, що питання миротворців має бути обговорене у рамках нормандського формату

Місія миротворців Організації об'єднаних націй (ООН) має запрацювати на сході України вже у 2018 році. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу подякувати пану президенту за те, що ініціатива миротворців за мандатом організації ООН є складовою частиною коаліційної угоди німецього уряду, і впевнений в тому, що дуже ефективно координувати наші дії з нашими партнерами, включно з Францією, Великою Британією і США, щоб ця місія розпочала роботу вже цього року. Я впевнений у тому, що ми маємо це обговорити в рамках нормандського формату. Я ініціюю його скликання найближчим часом. Нам не можна втрачати жодного тижня", - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що звільнення Донбасу і Криму є першим пріоритетом зовнішньої політики Україна.

"Для нас на сьогоднішній день питання безпеки і збереження суверенітету, звільнення Донбасу і Криму є першим пріоритетом нашої зовнішньої політики. В цих умовах безумовно ми вважаємо, що перший безпековий компонент імплементації Мінських угод є такий, який гарантує безпеку і на лінії зіткнення, і на всій окупованій території. Єдиним інструментом є миротворча операція ООН", - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко зазначив, що миротворча місія ООН на окупованому Донбасі може повернути мир на українську землю.