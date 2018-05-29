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Интервью

Порошенко: миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю

НовостиПолитика    29.05.2018 - 09:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко рассчитывает на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе  

Миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

В частности, Порошенко отметил, что вклад Украины в поддержание мира и безопасности дает моральное право рассчитывать на помощь ООН в противодействии российской агрессии.

"Развертывание на временно оккупированной территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 мая планируют обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.

 

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Теги публикации: ООН, Порошенко Петр, Донбасс, миротворцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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