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Мирный процесс потребует сложных решений, - Новинский

Новости » Политика    03.10.2019 - 14:41
Мирный процесс потребует сложных решений, - Новинский
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Сложные решения нужно будет объяснять обществу, отметил Новинский

Мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе будет непростым и будет требовать сложных решений, которые придется объяснять обществу. Такое мнение журналистам в кулуарах парламента выразил народный депутат, член комитета по реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что такое политика – это искусство компромисса. Нужно иметь какую-то определённую долю компромисса, для того чтобы достигнуть успеха. Опять же мирный процесс – это серьёзнейший процесс, здесь не может быть простых решений. Здесь многие решения будут очень сложные, которые нужно будет конечно объяснять и обществу", - считает народный депутат.

Напомним, Новинский считает подписание контактной группой 1 октября "формулы Штайнмайера" шансом шанс на результативные переговоры

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