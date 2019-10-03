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Мирний процес вимагатиме складних рішень, - Новинський

Новини » Політика    03.10.2019 - 14:41
Мирний процес вимагатиме складних рішень, - Новинський
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Складні рішення потрібно буде пояснювати суспільству, зазначив Новинський

Мирний процес по врегулюванню ситуації на Донбасі буде непростим і буде вимагати складних рішень, які доведеться пояснювати суспільству. Таку думку журналістам в кулуарах парламенту висловив народний депутат, член комітету з реінтеграції Донбасу Вадим Новинський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що таке політика – це мистецтво компромісу. Треба мати якусь певну частку компромісу, для того щоб досягти успіху. Знову ж мирний процес – це серйозний процес, тут не може бути простих рішень. Тут багато рішень будуть дуже складні, які потрібно буде, звичайно, пояснювати і суспільству", - вважає народний депутат.

Нагадаємо, Новинський вважає підписання контактною групою 1 жовтня "формули Штайнмаєра" шансом шанс на результативні переговори

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