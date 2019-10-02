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Новинский прокомментировал подписание формулы "Штайнмайера"

Новости » Политика    02.10.2019 - 11:33
Новинский прокомментировал подписание формулы "Штайнмайера"
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский считает, что в новом мирном процессе нет и не будет победителей и проигравших

Народный депутат Вадим Новинский считает подписание контактной группой 1 октября формулы "Штайнмайера" шансом шанс на результативные переговоры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Понимаю, что этот компромисс давался непросто. Но мы все получили шанс на результативные переговоры на высшем уровне в Нормандском формате и на политическое закрепление договоренностей о прекращении военных действий, а также на возвращение Донбасса в Украину. Этот шанс мы просто обязаны использовать", - написал Новинский.

По его мнению, в новом мирном процессе нет и не будет победителей и проигравших, потому что "мир и мирное развития – это общая ценность и общая цель, которые сделают Украину сильной и единой".

"Впереди большая и сложная работа по снятию экономической блокады, синхронизации действий, реализации взаимных гарантий безопасности, обеспечении справедливого волеизъявления всех жителей Донбасса (не стоит забывать о том, что они - граждане Украины), восстановлению суверенной границы и полноценному развитию Донбасса как неотъемлемой части нашей страны", - добавил нардеп.

Он уверен, что воля к миру, ответственность за каждое данное на переговорах слово, выполнение гарантий и обязательств, взвешенность в действиях – то, что нужно сейчас нам всем.

"Убежден: для миротворческого процесса нужна и новая национальная "Команда мира", способная заниматься восстановлением экономики, возрождением разрушенных городов и сел, гуманитарными программами. Искренне приветствую данный шаг и очень надеюсь на то, что замороженный процесс восстановления мира наконец-то реально сдвинется с мертвой точки", - резюмировал политик.

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