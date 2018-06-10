"Мирный план" экс-нардепа Артеменко финансировал российский олигарх, - следствие

Так называемый "мирный план" Артеменко финансировал Виктор Вексельберг

Так называемый "мирный план" бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко, который предлагал президенту США Дональду Трампу снять санкции против России, финансировал российский олигарх Виктор Вексельберг. Об этом пишет американское издание The Vanity Fair.

Сообщается, что на этой неделе Артеменко вызвали в жюри присяжных штата Вирджиния. Известно, что он сотрудничал с Майклом Коэном и Феликсом Сатера, которые имели связи с Трампом. Также известно, что Артеменко пытался передать одобренный Кремлем "мирный план" для Украины бывшему советнику Трампа Майку Флинну.

"Это - еще один человек, которого, по моему убеждению, следователи подозревают в действиях в качестве фактического агента российского правительства", - отметил бывший чиновник прокуратуры США Патрик Коттер.

Также сообщается, что новые данные указывают на то, что российский олигарх Виктор Вексельберг финансировал "мирный план" для Украины. В частности, об этом заявил бывший конгрессмен Курт Уэлдон. По его словам, финансирование осуществлялось через фонд Columbus Nova, который принадлежит россиянину и который перечислил 500 тыс. долларов компании Коэна Essential Consultants, созданной за несколько месяцев до выборов 2016 года.

Отметим, так называемый план Артеменко предлагал Трампу снять санкции против России, а также передать Крым в аренду российской стороне на 50-100 лет.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что за неделю до того, как Майк Флинн ушел с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, он получил предложение Артеменко с планом снятия санкций с РФ.

После этого ГПУ инициировала процедуру лишения Артеменко гражданства, так как еще в 2005 году он получил гражданство Канады. В мае 2017 года в связи с прекращением гражданства Украины его депутатские полномочия были досрочно прекращены.