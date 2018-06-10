"Мирний план" екс-нардепа Артеменка фінансував російський олігарх, - слідство

Так званий "мирний план" Артеменка фінансував Віктор Вексельберг

Так званий "мирний план" колишнього українського нардепа Андрія Артеменка, який пропонував президенту США Дональду Трампу зняти санкції проти Росії, фінансував російський олігарх Віктор Вексельберг. Про це пише американське видання The Vanity Fair.

Повідомляється, що цього тижня Артеменка викликали в журі присяжних штату Вірджинія. Відомо, що він співпрацював з Майклом Коеном і Феліксом Сатера, які мали зв'язки з Трампом. Також відомо, що Артеменко намагався передати схвалений Кремлем "мирний план" для України колишньому раднику Трампа Майку Флінну.

"Це - ще один чоловік, якого, на моє переконання, слідчі підозрюють в діях в якості фактичного агента російського уряду", - зазначив колишній чиновник прокуратури США Патрік Коттер.

Також повідомляється, що нові дані вказують на те, що російський олігарх Віктор Вексельберг фінансував "мирний план" для України. Зокрема, про це заявив колишній конгресмен Курт Уелдон. За його словами, фінансування здійснювалося через фонд Columbus Nova, який належить росіянину і який перерахував 500 тис. доларів компанії Коена Essential Consultants, створеній за кілька місяців до виборів 2016 року.

Зазначимо, так званий план Артеменка пропонував Трампу зняти санкції проти Росії, а також передати Крим в оренду російській стороні на 50-100 років.

Нагадаємо, в лютому 2017 року стало відомо, що за тиждень до того, як Майк Флінн пішов з посади радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки, він отримав пропозицію Артеменка з планом зняття санкцій з РФ.

Після цього ГПУ ініціювала процедуру позбавлення Артеменка громадянства, так як ще у 2005 році він отримав громадянство Канади. У травні 2017 року у зв'язку з припиненням громадянства України його депутатські повноваження були достроково припинені.