На мирну угоду може знадобитися більше, ніж 30 днів режиму тиші, - Зеленський
Режим припинення вогню на 30 днів - це лише перший крок до укладення угоди про подальші дії. Цього достатньо Україні, але немає гарантій, що цього вистачить Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
"Режим припинення вогню або режим тиші - це однакові речі. Цей режим припинення вогню або режим тиші - це режим, який зараз пропозиція 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі, бо це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі - це все. Мені немає, що додати", - сказав Зеленський.
Він пояснив, що цього терміну буде достатньо для України, але він не може того ж сказати про інших.
"Я думаю, якщо буде перший крок. Я не можу бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку - буде достатньо. Але коли у нас 3 сторони, а ми хочемо, щоб було 4 сторони, щоб була Європа. Тому може не 30 днів, може знадобиться трішки більше. Але важливо, щоб був чіткий термін в угоді про тишу, бо це скоротить можливості для росіян гратися у вічний заморожений конфлікт", - пояснив президент.
Припинення вогню між Росією та Україною
Нагадаємо, днями Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Вже 13 березня, американські чиновники почали обговорення цього питання з російською стороною. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді.
При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його турбують "нюанси". Зокрема йдеться про українських воїнів у Курській області, а також постачання Україні західної зброї.
Варто зазначити, що США вже пригрозили ввести найжорсткіші санкції проти Росії, якщо вона не захоче припиняти війну.
Водночас вчора Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією.
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