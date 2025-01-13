У Мирнограді РФ вдарила по критичній інфраструктурі

Російська армія у неділю, 12 січня, вдарила по критичній інфраструктурі міста Мирноград. Там почалась масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За даними рятувальників, у неділю, 12 січня росіяни обстріляли місто Мирноград, що у Донецькій області. Вони влучили в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого там виникла пожежа.
Вогнеборці оперативно локалізували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Однак через повторний обстріл змушені були припинити роботи.
У той же день російська армія вдарила і по Краматорську. Там виникли пожежі на території місцевого підприємства. Рятувальники ліквідували вогонь, який охопив площу 220 квадратних метрів.
Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Росіяни все ще мають на меті вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але поки що їм це не вдається.
Варто зауважити, що Росія не вперше обстрілює Мирноград. Наприклад, у вересні росіяни двічі обстріляли Мирноград Донецької області. Під час ліквідації наслідків першого удару, загарбники знову вдарили по території місцевого ринку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.