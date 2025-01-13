У Мирнограді РФ вдарила по критичній інфраструктурі

За даними рятувальників, у неділю, 12 січня росіяни обстріляли місто Мирноград, що у Донецькій області. Вони влучили в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого там виникла пожежа.

Вогнеборці оперативно локалізували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Однак через повторний обстріл змушені були припинити роботи.

Фото: наслідки обстрілу Мирнограда (t.me/dsns_telegram)

У той же день російська армія вдарила і по Краматорську. Там виникли пожежі на території місцевого підприємства. Рятувальники ліквідували вогонь, який охопив площу 220 квадратних метрів.

Ситуація в Донецькій області

Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Росіяни все ще мають на меті вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але поки що їм це не вдається.