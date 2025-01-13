В Мирнограде РФ ударила по критической инфраструктуре

Российская армия в воскресенье, 12 января, ударила по критической инфраструктуре города Мирноград. Там начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в воскресенье, 12 января россияне обстреляли город Мирноград, что в Донецкой области. Они попали в объект критической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.
Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров. Однако из-за повторного обстрела вынуждены были прекратить работы.
В тот же день российская армия ударила и по Краматорску. Там возникли пожары на территории местного предприятия. Спасатели ликвидировали огонь, который охватил площадь 220 квадратных метров.
Напомним, что российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Россияне все еще имеют целью выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но пока им это не удается.
Стоит заметить, что Россия не впервые обстреливает Мирноград. Например, в сентябре россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара, захватчики снова ударили по территории местного рынка.
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