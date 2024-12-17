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К мирным переговорам нужно подталкивать Россию, а не Украину, - глава МИД Польши

Украина, Вторник 17 декабря 2024 11:34
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К мирным переговорам нужно подталкивать Россию, а не Украину, - глава МИД Польши Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

К мирным переговорам между Киевом и Москвой следует принуждать именно страну-агрессора Россию, а не Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", - заявил Сикорский.

Глава МИД Польши также убежден, что ЕС нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне будущего прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Как сообщает "Польское радио", глава Сикорский заверил, что польское председательство в Совете Европейского Союза в первой половине следующего года должно способствовать достижению согласия относительно дальнейших санкций против России.

"При нашем председательстве мы надеемся уплотнить уже наложенные санкции и наложить новые, особенно на так называемый российский теневой флот, то есть на эти очень опасные танкеры, которые приводят к гигантскому загрязнению среды, как сейчас на Азовском море, и которые являются угрозой как геополитической, так и экономической", - сказал Сикорский.

Напомним, среди украинцев доминирует преимущественно скептическое отношение к "переговорам ради переговоров" с Россией. Две трети (64,1%) украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада.

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