ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українці назвали умови для початку переговорів з Росією

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 16:00
UA EN RU
Українці назвали умови для початку переговорів з Росією Фото: Українці готові на переговори з Росією на певних умовах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців домінує переважно скептичне ставлення до "переговорів заради переговорів". Крім того, більшість українців не сприймають поступки росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування на замовлення центру "Нова Європа".

Дві третини (64,1%) українців вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу. Аргумент - Росія знову почне війну після нетривалої паузи.

Близько 30% опитаних виступають за переговори у будь-якому випадку, оскільки в України, на їхню думку, немає ресурсів для війни на виснаження.

Українці назвали умови для початку переговорів з Росією

Майже 40% опитаних вважає, що Україна має йти на переговори лише тоді, коли Росія виведе свої війська (принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року). Ще 26,2% українців впевнені, що передумовою для перемовин мають стати безпекові гарантії зі сторони країн Заходу, що б унеможливило повторну агресію.

Не йти на переговори з Росією за жодних обставин - такий варіант обрали 12,1% опитаних.

Українці назвали умови для початку переговорів з Росією

Жодних поступок

Респондентам запропонували оцінити можливість тих чи інших поступок на мирних переговорах із Росією. "Головний висновок: більшість українців не сприймають поступки росіянам. Утім, порівняно з минулим роком бачимо певне пом’якшення позиції опитаних", - зазначають автори дослідження.

Так, цього року 53,2% вважають взагалі недопустимим відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник становив 76,2% - зменшення показника на понад 20 відсоткових пунктів.

Відмову від вступу до НАТО торік не сприймало 56,9% українців, цього року - 48,7%. Відмову від вступу в ЄС виключали взагалі 61% опитаних минулого року, а зараз - 50,7%. На 10% знизився рівень тих, хто виступав категорично проти відмови від кримінального переслідування керівників Росії та воєнних злочинців Росії (було 77%, стало 68,4%).

Незначно змінився показник щодо неможливості зменшення суми репарацій з боку Росії. Високий рівень неприпустимості поступок зберігається щодо надання російській мові державного статусу (70,9%) і щодо скорочення армії України (74,5%).

Українці назвали умови для початку переговорів з Росією

"Мова і армія, вочевидь, сприймаються як екзистенційні основи держави, які не можуть ставати предметом будь-яких обговорень з іншими державами", - зазначають автори дослідження.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Нагадаємо, українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України