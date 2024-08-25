У мирних переговорах по Сектору Газа виникли нові гострі розбіжності, - Reuters

Агентство з посиланням на власні джерела зазначило, що коридор уздовж кордону з Єгиптом та Нецарімський коридор, що проходить через середину Сектора Газа, були двома головними каменями спотикання на переговорах за участі посередників - Єгипту, Катару і США.

Нетаньягу неодноразово наполягав на тому, що Ізраїль не відмовиться від контролю над Філадельфійським коридором, оскільки хоче запобігти контрабанді зброї та бойовиків ХАМАС через кордон із Єгиптом. Він також заявив, що Ізраїль повинен утримувати контрольно-пропускні пункти в Нецарімському коридорі, щоб зупинити озброєних бойовиків ХАМАС, які рухаються з південної частини Сектора Газа на північ.

Співрозмовник Reuters повідомив, що Нетаньягу погодився перенести одну позицію "Філадельфії" на кілька сотень метрів, але збереже загальний контроль над коридором, попри тиск з боку членів його власної переговорної групи, які вимагають більших поступок.

"Прем'єр-міністр наполягає на тому, що така ситуація триватиме, всупереч тиску з боку певних елементів у переговорній групі, які хочуть вийти з неї", - повідомила добре обізнана з перебігом переговорів людина.

Цього тижня ізраїльський 12-й канал повідомив, що Нетаньягу піддав гострій критиці переговорну групу на чолі з керівником розвідувальної служби "Моссад" Давидом Барнеа за її готовність піти на надто багато поступок.

Тиск і благі наміри

Нетаньягу перебуває під сильним тиском з боку родин деяких ізраїльських заручників, які залишаються в Секторі Газа. Багато хто з них різко критикує нездатність досягти угоди, а інші критики звинувачують прем'єра в перешкоджанні укладенню угоди заради власних політичних цілей.

Однак під тиском прихильників жорсткої лінії у його власному кабінеті, які виступають проти будь-яких поступок, та з урахуванням опитувань громадської думки, що свідчать про зростання його катастрофічного рейтингу на початку війни, Нетаньягу неодноразово заявляв, що тяжіє до повної перемоги над ХАМАСом.