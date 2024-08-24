Білий дім заявив про прогрес у переговорах щодо припинення вогню у Секторі Газа

Білий дім заявив у п’ятницю, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, які пройшли в Каїрі, були конструктивними та продовжаться на вихідних. США і союзники з Близького Сходу продовжують тиснути на Ізраїль і ХАМАС для досягнення домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Директор ЦРУ Вільям Бернс і старший радник президента Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк очолюють американську сторону на переговорах, які почалися в четвер на тлі великих розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, адже Ізраїль наполягає на збереженні своїх сил у двох стратегічних коридорах в Газі.

"Було досягнуто прогресу. Зараз нам потрібно, щоб обидві сторони об'єдналися і працювали над реалізацією", - сказав речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі,

Він не уточнив, в чому саме досягнуто прогресу.

Посилення дипломатичних зусиль з припинення вогню

Дипломатичні зусилля з досягнення перемир’я подвоїлися, оскільки зростає побоювання щодо ширшої регіональної війни після нещодавніх цілеспрямованих убивств лідерів радикальних угруповань ХАМАС і Хезболла, в яких звинувачують Ізраїль.

Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності через Філадельфійський коридор уздовж кордону Гази з Єгиптом і коридору Нецарім зі сходу на захід через територію Гази. ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ із регіону.

Нетаньяху наполягає на тому, що Ізраїль контролюватиме Філадельфійський коридор, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС і повторенню нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Він також спростував повідомлення про те, що Ізраїль готовий прийняти міжнародні сили в коридорі.