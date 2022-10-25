Група демократів відкликала листа Байдену із закликом про переговори з РФ

Прогресивна група Конгресу США відкликала листа американському президенту Джо Байдену, в якому вони закикали провести прямі перемовини з Росією, щоб покласти край війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Лист, написаний головою Прогресивної групи Конгресу, членом Палати представників Прамилою Джаяпал, спричинив запеклий опір з боку багатьох демократів. Така позиція також була неприйнятною для українських офіційних осіб, які стверджували, що вести перемовини з президентом Росії нереально.
Крім того, ліберали, які підписали лист, виявилися стурбованими тим, що лист може чинити сильний тиск на Джо Байдена. Хоча у Білому домі та Держдепартаменті США, коментуючи звернення конгресменів, дали зрозуміти, що Джо Байден ідею прямих перемовин із Росією, як і раніше, не підтримує.
Вже сьогодні, 25 жовтня, Джаяпал сказала, що лист було складено кілька місяців тому та "опубліковано персоналом без перевірки".
"Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це. Через час наше повідомлення деякі об'єднують як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців МакКарті, який загрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади", - зауважує Джаяпала.
Декілька конгресменів, які підписали лист, також відмовилися від підтримки звернення, заявивши, що він був написаний кілька місяців тому.
"Час у дипломатії - це все. Я б не підписала листа сьогодні", - повідомила у Twitter член Палати представників Сара Джейкобс, одна з підписантів листа. І уточнила, що підписала цей лист ще 30 червня, проте з того часу багато що змінилося.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в економічному та військовому відношенні, щоб дати їй важелі, необхідні для припинення цієї війни", - наголосила Сара Джейкобс.
Нагадаємо, в оригінальному листі до Білого дому від 24 жовтня, про який вперше повідомила The Washington Post, законодавці закликали Байдена зробити "випереджувальні дипломатичні зусилля, подвоївши зусилля щодо пошуку реалістичних рамок для припинення вогню". Проте переважна більшість у Демократичній партії підтримала осуд Байденом Росії та його створення глобальної коаліції для надання масової підтримки Україні. При цьому президент США сформулював конфлікт як історичну конфронтацію між авторитаризмом та демократією.
Україна ж заявила, що готова вести переговори з Російською Федерацією, але лише за правління нового президента.
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