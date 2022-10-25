Група демократів відкликала листа Байдену із закликом про переговори з РФ

Лист, написаний головою Прогресивної групи Конгресу, членом Палати представників Прамилою Джаяпал, спричинив запеклий опір з боку багатьох демократів. Така позиція також була неприйнятною для українських офіційних осіб, які стверджували, що вести перемовини з президентом Росії нереально.

Крім того, ліберали, які підписали лист, виявилися стурбованими тим, що лист може чинити сильний тиск на Джо Байдена. Хоча у Білому домі та Держдепартаменті США, коментуючи звернення конгресменів, дали зрозуміти, що Джо Байден ідею прямих перемовин із Росією, як і раніше, не підтримує.

Вже сьогодні, 25 жовтня, Джаяпал сказала, що лист було складено кілька місяців тому та "опубліковано персоналом без перевірки".

"Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це. Через час наше повідомлення деякі об'єднують як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців МакКарті, який загрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади", - зауважує Джаяпала.

Декілька конгресменів, які підписали лист, також відмовилися від підтримки звернення, заявивши, що він був написаний кілька місяців тому.

"Час у дипломатії - це все. Я б не підписала листа сьогодні", - повідомила у Twitter член Палати представників Сара Джейкобс, одна з підписантів листа. І уточнила, що підписала цей лист ще 30 червня, проте з того часу багато що змінилося.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в економічному та військовому відношенні, щоб дати їй важелі, необхідні для припинення цієї війни", - наголосила Сара Джейкобс.