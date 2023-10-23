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Мирні переговори між Вірменією та Азейбарджаном відбудуться в Ірані, - ЗМІ

Фото: Азейбарджан та Вірменія проведуть переговори в Ірані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тегеран прийме зустріч на якій представники Вірменії та Азейбарджану за участі інших країн обговорять прогрес в досягненні мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністри закордонних справ Ірану і Туреччини зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані у понеділок, 23 жовтня, щоб обговорити прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

Стверджується, що на зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. 

Варто зазначити, що 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля затвердили дорожню карту з нормалізації відносин

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

У вересні Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. 

Згодом прем’єр-міністр Вірменії визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом. 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Єреваном.

При цьому Politico повідомляло, що Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

 

 

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