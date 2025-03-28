Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне

Чи залишається питання членства України в НАТО відкритим і що думають в Альянсі про перспективи мирних переговорів з Росією.
Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна озвучив свою думку щодо майбутнього України та ролі НАТО, головні заяви - читайте у матеріалі нижче.
Ключові тези:
За словами Драгоне, наразі лише початкова стадія мирних переговорів, дипломати працюють 24/7, а ключове завдання - досягти справедливого та довготривалого миру якнайшвидше.
"Для України вкрай важливо підійти до переговорного процесу з позиції сили. Саме тому НАТО продовжує надавати підтримку Україні, очікуючи на розвиток подій. Йдеться не про підживлення війни, а про гарантування того, що Україна зможе захищати себе як зараз, так і в майбутньому", - наголошує він, зазначивши, що сильна Україна матиме вищі шанси на вигідну угоду для стабільного миру.
Що стосується Росії, то адмірал НАТО наголосив, що вона є агресором і неодноразово порушувала попередні угоди.
"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією", - додав він.
Адмірал також наголосив, що поганий мир може бути гіршим за його відсутність, а найгіршим сценарієм є заморожений конфлікт.
За словами Драгоне, наразі питання членства України в НАТО не є частиною поточних переговорів про мир і немає домовленості про автоматичний вступ країни до Альянсу що після завершення мирних переговорів.
"Проте в майбутньому, якщо будуть виконані всі необхідні умови, зокрема зацікавленість самої України та одностайна підтримка всіх союзників, не можна виключати можливості початку процесу зміцнення зв’язків між Україною та НАТО", - додав він.
Говорячи про розміщення європейських військ в України, як гарантії безпеки, Драгоне зазначив, що це може бути корисним, але за умов:
При цьому, він наголосив, що головною гарантією безпеки для України залишатимуться її Збройні Сили.
"Україна й надалі отримуватиме важливу допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії. Це дозволить їй відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні Сили, щоб забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії", - запевняє він.
Драгоне називає Росію та терористичні угруповання головними загрозами для Альянсу. Втім, говорячи про можливий конфлікт з РФ, вважає ризики низькими.
"Ми повинні стримувати будь-які потенційні амбіції Росії або будь-якого іншого супротивника щодо дій проти Альянсу. Ми маємо робити це, перш за все, дипломатичним шляхом, але будь-які переговори повинні підкріплюватися нашою позицією сили. Поєднання м’якої та жорсткої сили - це унікальна особливість НАТО", - зазначає він.
Нагадаємо, у березні в Саудівській Аравії відбулося кілька раундів переговорів США з Україною та Росією, головна тема - перемир'я. Формат переговорів називають "човниковою дипломатією". Американська сторона спілкується окремо з української та російською сторонами. Між цими раундами очних зустрічей відбулася також і розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Наразі результати перемовин неоднозначні. Оскільки після першої зустрічі США та України було досягнуто домовленості щодо повного припинення вогню на 30 днів: на морі, в небі і по всій лінії фронту. Україна погодилась, якщо погодиться Росія. Після цього Путін заявив, що на перемир'я згоден, але у нього є умови. Зокрема, диктатор зажадав, щоб на час перемир'я Україна зупинила мобілізацію, а союзники припинили постачання зброї.
Після зустрічей США з Україною і Росією цього тижня з'явилась нова версія перемир'я - заборона на обстріл енергетики. Йшлося й про безпеку у Чорному морі, але тут РФ висунула умову - зняття санкцій.
Варто зазначити, що вже вчора ворог атакував Херсон, місто частково залишилося без світла, а президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає реакцію США на цей обстріл.