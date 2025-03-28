Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне

Ключевые тезисы:

Более сильная Европа выгодна Америке и делает НАТО крепче.

Все решения в НАТО всегда принимаются в координации со всеми членами.

Благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" НАТО с Россией низкая, хотя и не исключена.

Мы должны сдерживать любые потенциальные амбиции России или любого другого противника относительно действий против Альянса.

НАТО не видело никаких планов по изменению военного присутствия США в Европе.

Главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ВСУ.

Замороженный конфликт в Украине - это худший сценарий.

Мы только на начальной стадии мирных переговоров

По словам Драгоне, сейчас только начальная стадия мирных переговоров, дипломаты работают 24/7, а ключевая задача - достичь справедливого и длительного мира как можно быстрее.

"Для Украины крайне важно подойти к переговорному процессу с позиции силы. Именно поэтому НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, ожидая развития событий. Речь идет не о подпитке войны, а о гарантировании того, что Украина сможет защищать себя как сейчас, так и в будущем", - подчеркивает он, отметив, что сильная Украина будет иметь более высокие шансы на выгодное соглашение для стабильного мира.

Что касается России, то адмирал НАТО подчеркнул, что она является агрессором и неоднократно нарушала предыдущие соглашения.

"Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня - теперь ход за Россией", - добавил он.

Адмирал также подчеркнул, что плохой мир может быть хуже его отсутствия, а худшим сценарием является замороженный конфликт.

Членство Украины в НАТО не является частью переговоров о мире

По словам Драгоне, пока вопрос членства Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире и нет договоренности об автоматическом вступлении страны в Альянс после завершения мирных переговоров.

"Однако в будущем, если будут выполнены все необходимые условия, в частности заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех союзников, нельзя исключать возможности начала процесса укрепления связей между Украиной и НАТО", - добавил он.

Говоря о размещении европейских войск в Украине, как гарантии безопасности, Драгоне отметил, что это может быть полезным, но при условиях:

абсолютного прекращения огня,

наличия мощного мандата, "желательно под эгидой ООН",

это должны быть не только европейские войска, и они должны быть достаточно многочисленными для присутствия вдоль всей российско-украинской границы.

При этом, он отметил, что главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные Силы.

"Украина и в дальнейшем будет получать важную помощь от ряда стран в виде поставок оружия, обучения и обеспечения взаимодействия. Это позволит ей восстановить те способности, которые были истощены войной, и реорганизовать свои Вооруженные Силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии", - уверяет он.

Главные угрозы НАТО - Россия и террористические группировки

Драгоне называет Россию и террористические группировки главными угрозами для Альянса. Впрочем, говоря о возможном конфликте с РФ, считает риски низкими.

"Мы должны сдерживать любые потенциальные амбиции России или любого другого противника относительно действий против Альянса. Мы должны делать это, прежде всего, дипломатическим путем, но любые переговоры должны подкрепляться нашей позицией силы. Сочетание мягкой и жесткой силы - это уникальная особенность НАТО", - отмечает он.