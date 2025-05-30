Мирна угода США щодо Сектору Газа: оприлюднено повний текст проекту документу

У мережі оприлюднено повний текст проекту нової мирної угоди США щодо припинення вогню в Секторі Газа. Документ вміщує чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими, а також умови подальших переговорів між сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання оприлюднило проект плану спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа щодо припинення вогню в Секторі Газа та угоди про звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС.
Документ був переданий ХАМАС для схвалення 29 травня 2025 року. Достовірність тексту підтвердили два джерела видання, що знайомі з перебігом переговорів.
Рамковий план для переговорів щодо укладення угоди про постійне припинення вогню
в) технічні групи визначать остаточні межі передислокації під час переговорів у форматі "наближеного діалогу".
У січні, напередодні вступу Дональда Трампа на посаду президента США, Ізраїль та ХАМАС дійшли згоди щодо припинення вогню та звільнення заручників.
Згодом, коли ХАМАС почав зволікати з обміном, Ізраїль заблокував доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази, а 18 березня відновив воєнні дії у Смузі.
Минулого тижня стало відомо, що обмеження частково скасовано, і гуманітарну допомогу жителям регіону знову доправляють.
29 травня у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився на проект мирної угоди Стіва Віткоффа. Тепер рішення очікується від ХАМАС.
Додамо, що спочатку Ізраїль відхилив запропонований новий варіант мирної угоди.
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