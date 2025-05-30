Мирна угода США щодо Сектору Газа: оприлюднено повний текст проекту документу

Видання оприлюднило проект плану спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа щодо припинення вогню в Секторі Газа та угоди про звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС.

Документ був переданий ХАМАС для схвалення 29 травня 2025 року. Достовірність тексту підтвердили два джерела видання, що знайомі з перебігом переговорів.

Рамковий план для переговорів щодо укладення угоди про постійне припинення вогню

Тривалість: припинення вогню на 60 днів. Президент Трамп гарантує дотримання Ізраїлем припинення вогню впродовж погодженого періоду;

Звільнення заручників: 10 ізраїльських живих заручників та 18 загиблих заручників зі "списку 58" будуть звільнені у два етапи - на перший та на сьомий дні. Половина (5 живих і 9 загиблих) звільняється в перший день угоди, інша половина - на сьомий день.

Гуманітарна допомога: допомога негайно буде надходити до Сектору Газа після згоди ХАМАС на припинення вогню та буде надаватися впродовж усього терміну дії угоди. Допомога надаватиметься по лінії ООН і товариства Червоний Хрест.

Військові дії Ізраїлю: усі наступальні військові дії Ізраїлю в Секторі Газа припиняються з моменту набуття чинності угоди. Під час режиму припинення вогню авіаційна активність (військова і розвідувальна) над Смугою припинятиметься щодня на 10 годин, або на 12 годин у дні, коли здійснюється обмін заручниками та полоненими.

Передислокація ЦАХАЛ:



a) у день перший, після звільнення ізраїльських заручників (5 живих і 9 загиблих), передислокація у північній частині Смуги Гази та в коридорі Нетзарім відповідно до статті 3 щодо гуманітарної допомоги та на основі карт, що будуть погоджені;



б) у день сьомий, після звільнення заручників (5 живих і 9 загиблих), передислокація у південній частині Смуги Гази відповідно до статті 3 щодо гуманітарної допомоги та на основі погоджених карт;

в) технічні групи визначать остаточні межі передислокації під час переговорів у форматі "наближеного діалогу".