Мирное соглашение США по Сектору Газа: обнародован полный текст документа

В сети обнародован полный текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Секторе Газа. Документ содержит четкий график обмена заложниками и заключенными, а также условия дальнейших переговоров между сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание обнародовало проект плана спецпредставителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа о прекращении огня в Секторе Газа и соглашения об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.
Документ был передан ХАМАС для одобрения 29 мая 2025 года. Достоверность текста подтвердили два источника издания, знакомыми с ходом переговоров.
Рамочный план для переговоров по заключению соглашения о постоянном прекращении огня
в) технические группы определят окончательные границы передислокации во время переговоров в формате "приближённого диалога".
В январе, накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США, Израиль и ХАМАС пришли к согласию о прекращении огня и освобождении заложников.
Впоследствии, когда ХАМАС начал медлить с обменом, Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, а 18 марта возобновил военные действия в Полосе.
На прошлой неделе стало известно, что ограничения частично отменены, и гуманитарная помощь жителям региона снова доставляется.
29 мая в Белом доме заявили, что Израиль согласился на проект мирного соглашения Стива Уиткоффа. Теперь решение ожидается от ХАМАС.
Добавим, что сначала Израиль отклонил предложенный новый вариант мирного соглашения.
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