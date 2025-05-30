Мирна угода США щодо Сектору Газа: оприлюднено повний текст проекту документу
У мережі оприлюднено повний текст проекту нової мирної угоди США щодо припинення вогню в Секторі Газа. Документ вміщує чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими, а також умови подальших переговорів між сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання оприлюднило проект плану спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа щодо припинення вогню в Секторі Газа та угоди про звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС.
Документ був переданий ХАМАС для схвалення 29 травня 2025 року. Достовірність тексту підтвердили два джерела видання, що знайомі з перебігом переговорів.
Рамковий план для переговорів щодо укладення угоди про постійне припинення вогню
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Тривалість: припинення вогню на 60 днів. Президент Трамп гарантує дотримання Ізраїлем припинення вогню впродовж погодженого періоду;
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Звільнення заручників: 10 ізраїльських живих заручників та 18 загиблих заручників зі "списку 58" будуть звільнені у два етапи - на перший та на сьомий дні. Половина (5 живих і 9 загиблих) звільняється в перший день угоди, інша половина - на сьомий день.
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Гуманітарна допомога: допомога негайно буде надходити до Сектору Газа після згоди ХАМАС на припинення вогню та буде надаватися впродовж усього терміну дії угоди. Допомога надаватиметься по лінії ООН і товариства Червоний Хрест.
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Військові дії Ізраїлю: усі наступальні військові дії Ізраїлю в Секторі Газа припиняються з моменту набуття чинності угоди. Під час режиму припинення вогню авіаційна активність (військова і розвідувальна) над Смугою припинятиметься щодня на 10 годин, або на 12 годин у дні, коли здійснюється обмін заручниками та полоненими.
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Передислокація ЦАХАЛ:
a) у день перший, після звільнення ізраїльських заручників (5 живих і 9 загиблих), передислокація у північній частині Смуги Гази та в коридорі Нетзарім відповідно до статті 3 щодо гуманітарної допомоги та на основі карт, що будуть погоджені;
б) у день сьомий, після звільнення заручників (5 живих і 9 загиблих), передислокація у південній частині Смуги Гази відповідно до статті 3 щодо гуманітарної допомоги та на основі погоджених карт;
в) технічні групи визначать остаточні межі передислокації під час переговорів у форматі "наближеного діалогу".
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Переговори: у день перший розпочнуться переговори під егідою медіаторів-гарантів щодо необхідних домовленостей для досягнення постійного припинення вогню, включно з:
a) умовами та критеріями для обміну решти ізраїльських заручників на погоджену кількість палестинських ув’язнених в ізраїльських тюрмах;
b) питаннями, що стосуються передислокацій та виведення ізраїльських сил і довгострокових безпекових домовленостей у Газі;
c) домовленостями щодо "післявоєнного врегулювання" в Газі, які можуть бути порушені будь-якою зі сторін;
d) оголошенням про постійне припинення вогню.
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Підтримка Дональда Трампа: президент налаштований серйозно щодо дотримання сторонами угоди про припинення вогню і наполягає, що переговори під час тимчасового припинення вогню, якщо вони завершаться успішною домовленістю, приведуть до остаточного врегулювання конфлікту.
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Звільнення палестинських ув’язнених: в обмін на звільнення 10 живих ізраїльських заручників, відповідно до умов першої фази угоди від 19 січня 2025 року, Ізраїль звільнить 125 в’язнів, засуджених до довічного ув’язнення, і 1111 затриманих палестинців з Гази після 7 жовтня 2023 року. В обмін на повернення тіл 18 ізраїльських заручників Ізраїль передасть тіла 180 загиблих палестинців. Половина обмінів - у день перший, інша половина - у день сьомий.
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Статус заручників та ув’язнених: на десятий день ХАМАС надасть повну інформацію (докази життя і медичний звіт або підтвердження смерті) про кожного з решти заручників. В обмін Ізраїль надасть повну інформацію про палестинських ув’язнених із Сектора Газа, затриманих після 7 жовтня, та кількість загиблих палестинців, чиї тіла зберігаються в Ізраїлі. ХАМАС зобов’язується забезпечити здоров’я, добробут і безпеку заручників упродовж режиму припинення вогню.
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Звільнення решти заручників після домовленості: переговори щодо постійного припинення вогню мають бути завершені впродовж 60 днів. Після досягнення домовленості, решта заручників (живі та загиблі) з наданого Ізраїлем "списку 58", буде звільнена. Якщо переговори не будуть завершені у зазначений термін, тимчасове припинення вогню може бути продовжене на умовах і на строк, які погодять сторони за умови ведення переговорів добросовісно.
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Гаранти: медіатори-гаранти (США, Єгипет, Катар) гарантують дотримання режиму припинення вогню протягом 60 днів та будь-яких узгоджених продовжень, гарантують проведення серйозних переговорів щодо постійного припинення вогню та докладуть усіх зусиль для досягнення остаточних домовленостей.
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Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, прибуде до регіону для завершення угоди й очолить переговори.
- Президент США Дональд Трамп особисто оголосить про досягнення угоди щодо припинення вогню. Сполучені Штати Америки та президент Трамп віддані справі забезпечення добросовісного ведення переговорів до досягнення остаточної угоди.
Мирні переговори Ізраїлю з ХАМАС
У січні, напередодні вступу Дональда Трампа на посаду президента США, Ізраїль та ХАМАС дійшли згоди щодо припинення вогню та звільнення заручників.
Згодом, коли ХАМАС почав зволікати з обміном, Ізраїль заблокував доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази, а 18 березня відновив воєнні дії у Смузі.
Минулого тижня стало відомо, що обмеження частково скасовано, і гуманітарну допомогу жителям регіону знову доправляють.
29 травня у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився на проект мирної угоди Стіва Віткоффа. Тепер рішення очікується від ХАМАС.
Додамо, що спочатку Ізраїль відхилив запропонований новий варіант мирної угоди.
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