UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З міркувань безпеки. Авіакомпанія Казахстану призупиняє рейси в Татарстан

Фото: літак авіакомпанії Qazaq Air (facebook.com/QazaqAir)
Автор: Володимир Костирін

Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air вирішила призупинити польоти в російський Татарстан. Рейси скасовуються з 5 квітня на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

Як зазначили в казахстанській компанії, йдеться про припинення польотів з Актобе до Казані, а причиною такого рішення стали міркування безпеки.

"З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе - Казань - Актобе буде припинено", - йдеться у заяві Qazaq Air.

В прес-службі авіаперевізника додали, що заплановане відновлення авіасполучення "буде оголошено пізніше".

Довідка: Qazaq Air є казахстанською авіакомпанією з хабом у місті Астана та розгалуженою маршрутною мережею для доступності міжрегіонального авіасполучення в Казахстані та прикордонних територіях сусідніх держав.

У травні 2022 року, через кілька місяців після широкомасштабного вторгення РФ в Україну, ця авіакомпанія вже тимчасово зупиняла польоти в Росію. Як тоді зазначав перевізник, рейси скасовувалися через відсутність страхового покриття на російській території. До слова, у той період і інша казахстанська авіакомпанія (Air Astana) також скасовувала всі рейси в РФ.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані

Нагадаємо, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

Додамо, 3 квітня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що під час атаки на російські об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалась іноземна зброя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанТатарстанАвиакомпанияАвіасполучення