Авиакомпания Казахстана Qazaq Air отменила все рейсы в Россию
Авиакомпания Казахстана Qazaq Air приостановила полеты в Россию. Как отметил перевозчик, рейсы отменены из-за отсутствия страхового покрытия на российской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
В авиакомпании сообщили, что получили уведомление от страховой компании о непредоставлении страхового покрытия на территории и в воздушном пространстве России.
"Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над российской территорией", - говорится в релизе перевозчика.
В пресс-службе отметили, что в связи отсутствием страхового покрытия запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен. Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов, который осуществляется по месту его приобретения.
"Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни", - добавили в авиакомпании.
Напомним, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию.
Отметим, 24 февраля Россия напала на Украину. После вторжения против Москвы ввели санкции, которые затронули практически все сферы российской экономики.
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