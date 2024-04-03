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З міркувань безпеки. Авіакомпанія Казахстану призупиняє рейси в Татарстан

Середа 03 квітня 2024 21:53
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З міркувань безпеки. Авіакомпанія Казахстану призупиняє рейси в Татарстан Фото: літак авіакомпанії Qazaq Air (facebook.com/QazaqAir)
Автор: Володимир Костирін

Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air вирішила призупинити польоти в російський Татарстан. Рейси скасовуються з 5 квітня на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

Як зазначили в казахстанській компанії, йдеться про припинення польотів з Актобе до Казані, а причиною такого рішення стали міркування безпеки.

"З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе - Казань - Актобе буде припинено", - йдеться у заяві Qazaq Air.

В прес-службі авіаперевізника додали, що заплановане відновлення авіасполучення "буде оголошено пізніше".

Довідка: Qazaq Air є казахстанською авіакомпанією з хабом у місті Астана та розгалуженою маршрутною мережею для доступності міжрегіонального авіасполучення в Казахстані та прикордонних територіях сусідніх держав.

У травні 2022 року, через кілька місяців після широкомасштабного вторгення РФ в Україну, ця авіакомпанія вже тимчасово зупиняла польоти в Росію. Як тоді зазначав перевізник, рейси скасовувалися через відсутність страхового покриття на російській території. До слова, у той період і інша казахстанська авіакомпанія (Air Astana) також скасовувала всі рейси в РФ.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані

Нагадаємо, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

Додамо, 3 квітня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що під час атаки на російські об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалась іноземна зброя.

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