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Из соображений безопасности. Авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан

Среда 03 апреля 2024 21:53
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Из соображений безопасности. Авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан Фото: самолет авиакомпании Qazaq Air (facebook.com/QazaqAir)
Автор: Владимир Костырин

Авиакомпания Казахстана Qazaq Air решила приостановить полеты в Татарстан. Рейсы отменяются с 5 апреля на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как отметили в казахстанской компании, речь идет о прекращении полетов из Актобе в Казань, а причиной такого решения стали соображения безопасности.

"С целью обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будет прекращено", - говорится в заявлении Qazaq Air.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что запланированное возобновление авиасообщения "будет объявлено позже".

Справка: Qazaq Air является казахстанской авиакомпанией с хабом в городе Астана и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

В мае 2022 года, спустя несколько месяцев после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, эта авиакомпания уже временно останавливала полеты в Россию. Как тогда отмечал перевозчик, рейсы отменялись из-за отсутствия страхового покрытия на российской территории. К слову, в тот период и другая казахстанская авиакомпания (Air Astana) также упраздняла все рейсы в РФ.

Атака дронов по предприятиям в Татарстане

Напомним, 2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод из сборника "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

3 апреля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что во время атаки на российские объекты в Елабуге и Нижнекамске не использовалось иностранное оружие.

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