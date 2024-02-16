У Миргородському районі було чути вибух під час ракетної атаки

У Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух у ніч проти 16 лютого. Перед тим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Полтава".
Вибух у Миргородському районі пролунав о 00:06.
Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода.
"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода!.. Ще ракета в напрямку Миргорода!" - йшлося в оголошеннях близько опівночі.
Військові закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.
Нагадаємо, минулої ночі та рано вранці російські окупанти вкотре вдався до масованих ударів по території України. Ворог застосував:
Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені 13 ракет противника різних типів.
Усі подробиці російської масованої повітряної атаки 15 лютого - в матеріалі РБК-Україна.
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