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У Миргородському районі було чути вибух під час ракетної атаки

Ілюстративне фото: у Миргородському районі пролунав вибух через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух у ніч проти 16 лютого. Перед тим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Полтава".

Вибух у Миргородському районі пролунав о 00:06.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода.

"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода!.. Ще ракета в напрямку Миргорода!" - йшлося в оголошеннях близько опівночі.

Військові закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.

Ракетний обстріл України 15 лютого

Нагадаємо, минулої ночі та рано вранці російські окупанти вкотре вдався до масованих ударів по території України. Ворог застосував:

  • 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
  • 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені 13 ракет противника різних типів.

Усі подробиці російської масованої повітряної атаки 15 лютого - в матеріалі РБК-Україна.

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