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В Миргородском районе был слышен взрыв во время ракетной атаки

Иллюстративное фото: в Миргородском районе раздался взрыв из-за ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв в ночь на 16 февраля. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

Взрыв в Миргородском районе раздался в 00:06.

Ранее в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины фиксировали движение ракет противника в направлении Миргорода.

"Ракета, вероятно Х-59 в направлении Миргорода!.. Еще ракета в направлении Миргорода!" - говорилось в объявлениях около полуночи.

Военные призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Ракетный обстрел Украины 15 февраля

Напомним, прошлой ночью и рано утром российские оккупанты в очередной раз прибегнули к массированным ударам по территории Украины. Враг применил:

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 ракет противника разных типов.

Все подробности российской массированной воздушной атаки 15 февраля - в материале РБК-Украина.

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МиргородВзрывРакетная атака