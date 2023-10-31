У Миргороді було чути вибухи

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У моніторингових пабликах повідомляли про пуски ракет Х-59 за допомогою авіації супротивника.

Обстріли Миргорода

Російські військові регулярно атакують Миргород Полтавської області за допомогою ракет різних типів та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів страждає громадянська інфраструктура та житлові будинки.

Так, 16 жовтня ворог завдав чергового удару по місту, через російську атаку пошкоджено близько 50 приватних будинків та квартир. Під час атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури – там вибиті вікна.