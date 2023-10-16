Нічний обстріл Миргорода: у Полтавській ОВА показали фото наслідків

У Миргороді Полтавської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено будинки та квартири мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram .

За його словами, через російську атаку пошкоджено близько 50 приватних будинків та квартир. Усі місцеві жителі, чиє майно було пошкоджено, отримають компенсації.

Фото: наслідки атаки на Миргород (t.me/poltavskaOVA)

"Комісії обстежили вже 40 будинків та 36 квартир. Робота триває", - додав Пронін.

Він розповів, що також під час атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури - там вибиті вікна.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Україні за допомогою дронів та ракет.

Усього ворог випустив по нашій території одну балістичну ракету "Іскандер М", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

Під ворожою атакою знаходився Миргородський район. Там відомо про трьох постраждалих внаслідок падіння уламків.

Всі деталі атаки - у матеріалі РБК-Україна.