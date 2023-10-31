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В Миргороде были слышны взрывы

Фото: в Миргороде были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Миргород online".

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В мониторинговых пабликах сообщали о пусках ракет Х-59 с помощью авиации противника.

Обстрелы Миргорода

Российские военные регулярно атакуют Миргород Полтавской области с помощью ракет различных типов и дронами-камикадзе. В результате обстрелов страдает гражданская инфраструктура и жилые дома.

Так, 16 октября враг нанес очередной удар по городу, из-за российской атаки повреждено около 50 частных домов и квартир. Во время атаки от взрывной волны был поврежден еще один объект социальной инфраструктуры - там выбиты окна. 

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