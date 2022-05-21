В Миргороде на взятке в полмиллиона гривен задержали начальника военной администрации

По данным следователей, начальник одной из районных военных администраций требовал 500 тысяч гривен за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности. Его задержали после перечисления части средств на счет.

Отмечается, что мужчина также является депутатом одного из поселковых советов.

Чиновнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале подтвердил, что на взятке поймали главу Миргородской администрации. Сейчас готовятся документы на увольнение.