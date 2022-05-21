UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Миргороде на взятке в полмиллиона гривен задержали начальника военной администрации

Фото: начальника Миргородской РВА задержали на взятке (pol.gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали начальника Миргородской районной военной администрации Виктора Иваненко. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

По данным следователей, начальник одной из районных военных администраций требовал 500 тысяч гривен за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности. Его задержали после перечисления части средств на счет.

Отмечается, что мужчина также является депутатом одного из поселковых советов.

Чиновнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале подтвердил, что на взятке поймали главу Миргородской администрации. Сейчас готовятся документы на увольнение.

Напомним, что в Запорожской области разоблачили схему по продаже оружия. В результате задержали чиновника ГСЧС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МиргородПрокуратура