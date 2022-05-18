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В Запорожской области разоблачили схему по продаже оружия. Задержали чиновника ГСЧС

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Запорожская область, Среда 18 мая 2022 11:27
В Запорожской области разоблачили схему по продаже оружия. Задержали чиновника ГСЧС Фото: на Запорожье разоблачили канал сбыта огнестрельного оружия (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области разоблачили чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он организовал канал сбыта огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, руководитель одного из подразделений местных спасателей создал незаконную схему по продаже оружия, которое поставляли с мест боевых действий в Запорожье.

Чиновника задержали во время продажи противотанкового гранатомета за 7 тысяч долларов. У него также нашли два автомата Калашникова и большое количество патронов калибра 7,62 мм.

По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Правоохранители также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к нелегальной схеме.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть оккупантов, которая помогла российским войскам зайти в Николаев.

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Запорожская область Война России против Украины ГСЧС
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