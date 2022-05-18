В Запорожской области разоблачили схему по продаже оружия. Задержали чиновника ГСЧС
В Запорожской области разоблачили чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он организовал канал сбыта огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следователей, руководитель одного из подразделений местных спасателей создал незаконную схему по продаже оружия, которое поставляли с мест боевых действий в Запорожье.
Чиновника задержали во время продажи противотанкового гранатомета за 7 тысяч долларов. У него также нашли два автомата Калашникова и большое количество патронов калибра 7,62 мм.
По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Правоохранители также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к нелегальной схеме.
Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть оккупантов, которая помогла российским войскам зайти в Николаев.
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