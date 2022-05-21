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У Миргороді на хабарі у пів мільйона гривень затримали начальника військової адміністрації

Фото: начальника Миргородської РВА затримали на хабарі (pol.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали начальника Миргородської районної військової адміністрації Віктора Іваненка. Його підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

За даними слідчих, начальник однієї з районних військових адміністрацій вимагав 500 тисяч гривень за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. Його затримали після перерахування частини коштів на рахунок.

Зазначається, що чоловік також є депутатом однієї із селищних рад.

Чиновнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі підтвердив, що на хабарі спіймали очільника Миргородської адміністрації. Наразі готуються документи на звільнення.

Нагадаємо, що у Запорізькій області викрили схему з продажу зброї. В результаті затримали чиновника ДСНС.

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МиргородПрокуратура