В Миргороде сегодня будут слышать взрывы: названа причина

"Сегодня, 17 мая, продолжатся учебные стрельбы в Миргородской общине. Если вы будете слышать звуки взрывов в разных уголках Миргорода, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - написал он.

Напомним, недавно жителей Полтавы предупреждали об учебных стрельбах.

Также с соответствующим предупреждением обращались и в Черниговской области.

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