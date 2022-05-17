В Миргороді сьогодні чутимуть вибухи: названо причину

Сьогодні, 17 травня в Миргороді Полтавської області буде чути звуки вибухів. Місцевих жителів попереджають про навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської області Дмитра Луніна в Telegram.

"Сьогодні, 17 травня, триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви будете чути звуки вибухів у різних куточках Миргорода, зберігайте спокій. Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно жителів Полтави попереджали про навчальні стрільби.

Також з відповідним попередженням зверталися і в Чернігівській області.

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