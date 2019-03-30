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В мире сегодня пройдет акция Час Земли


Впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году

По всему миру сегодня, 30 марта, состоится акция Час Земли, которая призывает людей выключить свет и электрические устройства на один час, если они не слишком нужны в этот момент, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

Акция Час Земли введена для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам Планеты. Начинается акция в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период многих людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.

Акция была создана Всемирным фондом природы WWF более десяти лет назад. В рамках Международного часа Земли фонд призывает всех неравнодушных землян отключить свет на один час, проявив таким образом неравнодушие к экологическим проблемам.

Впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда к акции присоединилось более 50 городов нашей страны. Символическое выключение света на 60 минут имеет целью подчеркнуть каждому гражданину о сохранении окружающей среды и экономного использования природных ресурсов при возможности каждый день.

Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, а из них около миллиона были украинцы.

Ранее РБК-Украина писало, что к концу 2020 года Нидерланды должны сократить объемы выбросов диоксида углерода в атмосферу как минимум на 25% по сравнению с показателями 1990 года.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес заявлял, что мощные пожары Швеции также стали одним из последствий изменения климата.

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