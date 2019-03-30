У світі сьогодні пройде акція Година Землі

По всьому світу сьогодні, 30 березня, відбудеться акція Година Землі, яка закликає людей вимкнути світло та електричні пристрої на одну годину, якщо вони не дуже потрібні в цей момент, щоб привернути увагу до екологічних проблем.

Акція Година Землі введена для того, щоб привернути увагу людей до екологічних проблем Планети. Починається акція о 20:30 годині і триватиме до 21:30. Саме в цей період багатьох людей закликають заощадити світло хоча б на 60 хвилин.

Акція була створена Всесвітнім фондом природи WWF більше десяти років тому. В рамках Міжнародного години Землі фонд закликає всіх небайдужих землян вимкнути світло на одну годину, виявивши таким чином небайдужість до екологічних проблем.

Вперше Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося понад 50 міст нашої країни. Символічного вимкнення світла на 60 хвилин має на меті підкреслити кожному громадянину про збереження навколишнього середовища та ощадливого використання природних ресурсів при можливості кожен день.

наймасштабнішою акцією за всю історію існування став 2010 рік, коли в акції взяли участь близько мільярда осіб по всьому світу з 120 країн, а з них близько мільйона були українці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця 2020 року Нідерланди потрібно скоротити обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферу як мінімум на 25% у порівнянні з показниками 1990 року.

Крім того, єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стилианидес заявляв, що потужні пожежі Швеції також стали одним з наслідків зміни клімату.