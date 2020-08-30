ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В мире уже подтвердили 25 миллионов случаев COVID-19

Мир, Воскресенье 30 августа 2020 09:39
В мире уже подтвердили 25 миллионов случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 30 августа, число случаев COVID-19 в мире уже составляет почти 25 миллионов. Умерли от болезни более 840 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные университета имени Джона Хопкинса.

Согласно данным, настоящее время зафиксировано 24 996 456 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Вылечились от болезни 16 409 757 человек. В результате осложнений, вызванных COVID-19, с начала пандемии умерли 842 466 человек.

В тройку стран с наибольшим количеством случаев входят: США (5 961 094 случая), Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).

В США от болезни умер 182 761 человек. На втором месте находится Бразилия (120 262), на третьем - Мексика (63 498).

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 2096 новых случаев коронавирусной болезни.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины мирКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь