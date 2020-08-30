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У світі вже підтвердили 25 мільйонів випадків COVID-19

Світ, Неділя 30 серпня 2020 09:39
У світі вже підтвердили 25 мільйонів випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 30 серпня, число випадків COVID-19 у світі вже складає майже 25 мільйонів. Померли від хвороби понад 840 тисяч осіб.

Про це свідчать дані університету імені Джона Хопкінса.

Згідно з даними, нині зафіксовано 24 996 456 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Вилікувався від хвороби 16 409 757 осіб. В результаті ускладнень, викликаних COVID-19, з початку пандемії померли 842 466 осіб.

У трійку країн з найбільшою кількістю випадків входять: США (5 961 094 випадків), Бразилія (3 846 153) і Індія (3 542 733).

У США від хвороби померла 182 761 особа. На другому місці знаходиться Бразилія (120 262), на третьому - Мексика (63 498).

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 2096 нових випадків коронавірусної хвороби.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання смертності від коронавірусу до зими.

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