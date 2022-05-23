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В мире насчитывается более 100 млн беженцев, - ООН

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Нью-Йорк, Понедельник 23 мая 2022 04:40
В мире насчитывается более 100 млн беженцев, - ООН Эвакуация из Мариуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что в мире более 100 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома по всему миру. За последний год больше всего беженцев выехало из Украины, Эфиопии и Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен. Он должен послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Чтобы обратить эту тенденцию вспять, нужно лишь добиться стабильности, чтобы невинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или ненадежным бегством и изгнанием", — добавил он.

Одним из катализаторов скачка роста количества беженцев послужила развязанная Россией война в Украине. Эксперты ООН полагают, что с начала этого конфликта более 14 млн украинцев стали беженцами, причем около 6 млн покинуло пределы страны, а еще 8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Как следует из отчета базирующегося в Женеве Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), число беженцев во всем мире уже превышает один процент населения Земли. В свои подсчеты центр включает тех, кто вынужден был покинуть свою страну, просит политического убежища за рубежом, а также 53 миллиона человек, которые в результате конфликтов в их странах стали внутренними беженцами.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание города-спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.

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