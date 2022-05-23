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У світі налічується понад 100 млн біженців, - ООН

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Нью-Йорк, Понеділок 23 травня 2022 04:40
У світі налічується понад 100 млн біженців, - ООН Евакуація з Маріуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що в світі понад 100 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки по всьому світу. За останній рік найбільше біженців виїхало з України, Ефіопії та Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це рекорд, який ніколи не повинен був бути встановлений. Він повинен послужити тривожним сигналом для вирішення і запобігання руйнівних конфліктів, припинення переслідувань і усунення основних причин, що змушують невинних людей залишати свої будинки", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Щоб звернути цю тенденцію назад, потрібно лише домогтися стабільності, щоб невинні люди не були змушені вибирати між гострою небезпекою будинку або ненадійною втечею і вигнанням", - додав він.

Одним з каталізаторів стрибка росту кількості біженців послужила розв'язана Росією війна в Україні. Експерти ООН вважають, що з початку цього конфлікту понад 14 млн українців стали біженцями, причому близько 6 млн покинуло межі країни, а ще 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

Як випливає зі звіту базується в Женеві центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC), число біженців у всьому світі вже перевищує один відсоток населення Землі. У свої підрахунки центр включає тих, хто змушений був покинути свою країну, просить політичного притулку за кордоном, а також 53 млн осіб, які в результаті конфліктів в їх країнах стали внутрішніми біженцями.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міста-рятівника польському Жешуву. Відповідний наказ він підписав перед візитом президента Польщі Анджея Дуди.

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