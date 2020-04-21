В мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данный Worldometers.

Сообщается, что по состоянию на 17:30 по Украине в мире заразились 2 млн 505 тысяч 367 человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.

На протяжении суток в мире было зафиксировано 24 864 новых случая заболевания, а также 1453 смерти от коронавируса.

Наибольшее количество инфицированных COVID-19 в США - 794 297. Более ста тысяч зараженных зафиксировано еще в пяти странах: Испании (204 178), Италии (181 228), Франции (155 383), Германии (147 593) и Великобритании (124 743).

По количеству летальных случаев также США являются лидером - 42 564. Более 10 тысяч смертей зафиксировано в Италии (24 114), Испании (21 282), Франции (20 265) и Великобритании (16 509).

Ранее РБК-Украина писало, что в Турции зафиксировали более 90 тысяч клинически подтвержденных случаев коронавируса. За сутки зарегистрировали 4674 новых случая заражения. Таким образом Турция обошла Китай и Иран по количеству зараженных.

Отметим, по состоянию на утро 21 апреля в Украине было подтверждено 6125 больных коронавирусом. Умерли с начала эпидемии 161 человек, выздоровели 367.